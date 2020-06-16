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畢馬威:去年港持牌銀行經營利潤增4%

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畢馬威第32期年度《香港銀行業報告》顯示，所有持牌銀行的總資產在2019年增長4.8%，至21萬億元，其中貸款和墊款增長6.4%(2018年:3.5%)，首次達到10萬億元。所有持牌銀行在扣除減值準備前的經營利潤，由2018年的2760億元，增長4%至2870億元。

受客戶存款利差擴大所帶動，2019年所有受訪持牌銀行的平均淨息差增長13個基點，至1.79%，其中資產總額最高的10家本地註冊持牌銀行的平均淨息差，上升了2個基點至1.71%。受訪持牌銀行於2019年的信貸質素亦保持强勁，貸款減值比率從0.51%輕微改善1個基點，降至0.50%。

畢馬威中國香港銀行業與資本市場主管合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，踏入2020年，由於新冠疫情爆發及宏觀經濟存在不確定性，銀行要面對收入下降，及無可避免的信貸減值成本上升，對銀行盈利能力產生的重大影響。不少銀行需要利用成本管理，作為提高利潤的首要對策，以保持其盈利能力。

與此同時，香港第一間虛擬銀行已正式投入服務，其餘7間亦將於短期內開業，但由於虛擬銀行的存款總額佔總存款餘額的比例相對較小，預計大約佔總餘額的2%至3%，因此對整體利潤率造成的壓力至少在短期內不會太大。

畢馬威中國香港區中資金融機構主管合夥人方海雲預計，銀行日益重視自動化技術的使用，為了迎合這趨勢，銀行已經意識到需要將更多的產品和交易處理流程數碼化。

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