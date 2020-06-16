港股直擊 香港財經

會德豐(00020)副主席梁志堅於股東大會後表示，公司私有化後有何變化要由股東決定，原則上現有管理層未收到特别指示，公司手頭上仍有很多項目要着手做，「有十幾廿個物業發展緊」，相信現階段會照原定計劃行事。

問及疫情下的開盤策略有否改變，梁志堅稱，他對前景相當有信心，疫情全球爆發，未知何時能完全恢復，但肯定香港正在恢復，公司會繼續營運方針，當取得預售樓花同意書後便開盤發售，整體政策沒有太大改變。談及港區國安法，他稱不太熟悉這方面的事情，但肯定多個國家均有國安法，而香港作為一個地區、歸屬中國，中國認為需要做的事，當然會影響到香港，香港過往有不必要的動亂發生，須要藉由國安法處理。

他稱，動亂及疫情對香港經濟及民生均有嚴重影響，這些問題亦在全世界發生，但香港有不錯的跟進，以往香港多次出現異見時期，有人移民也有人事後回流，相信在香港長大或定居數十年的人，對香港的信心仍相當大，尤其香港比起很多地方更為現代化，「也有所謂的一般民主，權限都有喺度，只要唔做超越自己範圍嘅嘢，本人認為唔需要太過驚恐。」

樓價方面，梁志堅表示，樓價回落5%至7%後已企穩，短期內有機會逐步健康增長，估計明年初可能有「幾個%」增長，需要買樓或換樓的人相當多；本地樓價並非受外在因素影響，而是本身的土地政策未能充分解決缺乏之處，而政府已開始應對，推出臨時房屋(過渡性房屋)措施，惟僅屬短期方案，更重要是有長遠計劃提供土地供應，相信未來五六年會慢慢好轉。