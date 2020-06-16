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蓬佩奧據報周三晤楊潔篪 討論雙邊關係



路透消息稱，美卿蓬佩奧計劃周三在夏威夷會晤中國代表團，討論雙邊關係；中方代表團由國務委員、中共中央政治局委員楊潔篪率領。

美國容許科企與華為洽商5G標準



美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G標準。不過，此舉並不代表華府放寬對華為的限制，只是有利於美企參與5G標準制定。

聯儲局啟動購買個別公司債券行動



美國聯儲局擴大買債範圍，稱透過二級市場，啟動購買個別公司債券的行動計劃。

納指收市漲逾1.4% 道指瀉762點倒升157



美國多個州份陸續重啟經濟活動後，新冠肺炎確診個案大增，引發市場憂慮第二波疫潮來襲，美股道指曾瀉762點。不過，聯儲局啟動在二級市場吸納個別公司債券的消息，帶動道指拗腰反彈，最多漲286點，收市仍升157點或0.62%。標指漲0.83%，納指更倒升1.43%。Facebook與Netflix都抽高約1.7%。高盛和美國運通同攀升逾2%。

疾控中心專家:未來3日決定北京疫情走向



國家疾控中心流行病學首席專家吳尊友稱，北京新一波疫情的首名患者在上周四確診，而多數受感染人士會在周二日或周三發病，未來3日將決定北京疫情的走向。

外圍焦點簡訊

￭ Worldometer統計，全球新增確診新冠肺炎逾11.93萬人，累積增至810.34萬；死亡新增3228人，累積為43.84萬。美國新增確診1.96萬人，累積至218.19萬。

￭ 紐約聯儲6月製造業指數反彈至負0.2，比5月的負48.5大為改善。

￭ 聯儲局開始受理企業申請「大街」貸款計劃(Main Street Lending Program)。

￭ 達拉斯聯儲總裁卡普蘭質疑聯儲局能否透過控制孳息曲線，作為幫助經濟擺脫衰退的有效工具。

￭ 蘋果公司披露，去年涉及應用軟件商店(App Store)的銷售總收入為5190億美元。

￭ 特朗普周二將簽署行政命令，改革全國警隊。

￭ 美國FDA撤回用於治療新冠肺炎的抗瘧疾藥物羥氯奎和氯喹緊急使用權。

￭ 美滙指數略升後回吐，尾段跌0.65%，報96.69。英鎊兌美元升0.53%；歐羅升0.60%。

￭ 紐約期金曾挫1.79%，收市只跌0.6%，每盎斯報1727.2美元。

￭ 紐約期油曾挫5.24%，布蘭特期油一度跌3.85%。收市齊倒升超過2%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市跌0.27%；英股挫0.66%，法股及德股分別回落0.49%及0.32%。

￭ 中國4月減持美國國庫券88億美元，至1.073萬億美元。

￭ 國家電網與華為、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等合作拓數碼基建，今年將投資247億人民幣。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24093點，較昨日恒指收市高水316點。

￭ ADR港股比例指數報24054，較恒指香港收市高277點；中海油(00883)高2.4%；滙控(00005)高逾1%。

￭ 騰訊(00700)與黑馬資本組成的買方團向易鑫(02858)提全購。

￭ 比亞迪(01211)：30家投資者擬向子公司比亞迪半導體共增資近8億人民幣。

￭ 力寶華潤(00156)料全年虧損擴至不少於3.5億元。

￭ 香港華人(00655)料全年盈利擴至不少於4.2億元。

￭ 和泓(06093)配售最多8000萬股新股，集資1.02億元。

￭ 酷派(02369)以每股0.13元配售2億股，集資2600萬元。