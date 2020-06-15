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路透報道，美國商務部及相關政府機構同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G電訊標準。

報道引述消息人士稱，美國商務部已落實修訂有關限制，只等待正式公告，但此舉並不代表放寬對華為的限制，只是有利於美國科技公司參與5G標準制定。

美國商務部與華為未有回應傳媒相關查詢。

美國商務部去年以國家安全為由，將華為納入貿易黑名單，限制美國企業向華為出售產品及分享科技資料。此舉導致部分科技企業由於擔心觸犯條例，而不願參與制定5G標準的商討，反而弱化了美國在相關事務的聲音。