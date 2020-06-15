香港財經

香港旅發局公布初步數字，5月訪港旅客8139人次，按年大跌99.9%，平均每日訪港旅客有約260人，較4月增加近一倍，相信大部分都是有需要來港，如內地家長帶同其在港上學的子女來港準備復課，又或者有台灣學生經香港往內地繼續學業。

今年首5個月，訪港旅客350.1萬人次，按年大跌88.2%，其中內地客267.5萬人次，按年下跌88.6%，非內地旅客82.7萬人次，按年下跌86.6。

旅發局亦宣布，今日正式推出「旅遊．就在香港」計劃，鼓勵市民做自己的旅客，以全新角度探索及欣賞香港之美。

主席彭耀佳表示，由於香港及各地政府持續實施非常嚴格的出入境及檢疫隔離措施，訪港旅客數目仍然維持極低水平。旅發局復甦旅遊業的整體策略將由本地做起，鼓勵香港人在港旅遊，帶動氣氛，藉此向全球傳遞正面訊息，增加旅客日後訪港信心。

他續稱，「旅遊．就在香港」計劃得到旅遊、零售及餐飲業界大力支持，攜手刺激消費。當個別客源市場具備訪港條件，旅發局更會將這個計劃的旅遊、消費等資訊和優惠，延伸予旅客，並加入「機票+酒店」套票優惠，吸引旅客來港。

「旅遊．就在香港」計劃為市民帶來豐富的本地遊資訊，包括深度遊攻略：推介過百個本地遊的好去處，當中包括鮮為人知的地點及活動；一站式食、買、玩優惠平台：網羅過萬個遍布全港的優惠，並會陸續增加；「賞你遊香港」項目：市民可以消費換取本地團。計劃將分階段推出，務求在未來幾個月，不斷為計劃注入新意。