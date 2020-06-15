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投行高盛發表報告表示，中國企業自美國ADR退市的最近發展，可能意味着有更多這類公司來到香港上市，港元於未來3、6及12個月，將可維持在7.75的強方水平。

報告稱，全國人大表決通過「港區國安法」後，美國將着手取消給予香港特殊待遇，例如可能提高關稅以及對香港的出口實施更嚴格限制。不過，高盛認為，提高關稅對香港的經濟影響有限，因為大多數香港對美國出口的是已徵關稅的轉口貨物。假如美國對香港本地出口加徵關稅，對香港GDP的影響少於1%。但若改變對直接投資或間接投資的政策，則可能有較大影響。

報告稱，回顧過去發生的不確定性事件，發現對香港資本流動和港元的最大影響來自大型全球事件，例如全球金融危機，而非本地事件，例如2003年的沙士疫情和去年下半年的社會事件。

報告續稱，近期中國企業從美國ADR退市的最新發展或許意味着，若這些中國公司回流香港上市，香港的IPO數量將會增加，並有更多資金流入本地股票市場，加上HIBOR仍高於美元LIBOR，預期港元在未來3、6及12個月內將維持在7.75的強方水平。

對於美元，報告表示，上周後期美元收復近期跌幅的部分失地，同時環球股市急跌。股票市場的回落給市場很好的提醒，美元依然是一種逆周期資產，經濟前景的惡化可能會支撐美元。但只要全球經濟繼續復甦，美元就應該貶值，因其中期基本面疲弱。