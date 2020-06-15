香港財經 港股直擊

港交所(00388)行政總裁李小加在網誌表示，6月27日港交所即將迎來成立暨上市20周年。面對新的挑戰與機會，港交所又一次做好了準備，一定能夠愈走愈強，讓香港成為世界上最閃耀的國際金融中心。

李小加稱，在過去的十年，港交所在三個方面實現了重大的突破，包括通過收購倫敦金屬交易所(LME)，實現了對大宗商品業務「零的突破」，對國際拓展「零的突破」；通過滬深港通、債券通，實現了在人民幣資本項目管制環境下中國與世界資本市場互聯互通的突破；通過對上市規則的重大改革，實現了擁抱新經濟，擁抱新科技的突破。

李小加指出，作為一個上市交易的公眾公司，港交所總市值一直穩居全球交易所前三；在本港上市公司總市值穩居全球前四；在新股發行方面，港交所的新股融資額在過去11年中，7次全球奪冠。

他續稱，展望未來，世界又一次面臨巨變，逆全球化的進程在局部展開，全球化會呈現出新的模式和方向，全球多個國家已經開始面臨由公共衞生危機暴露出來的社會管理、經濟發展、種族衝突等多方面危機，令原本備受挑戰的中美關係更加雪上加霜。

儘管中美競爭的二元化的趨勢似乎不可逆轉，但今天的世界離不開中國，中國也離不開世界，在資本市場尤其如此。李小加認為，無論中美爭執如何發展，中國資本市場對外開放的大方向不會改變，人民幣自由兌換和人民幣國際化的進程雖然不可能一蹴而就，但也絕不會停頓，更不會逆轉。

李小加強調，2019至2021三年戰略規劃，圍繞立足中國、連接全球和擁抱科技這三條主線，把香港資本市場打造成「中美競爭的二元化時代」全球金融體系中最重要的樞紐之一，讓世界與中國在這裏擁抱彼此。