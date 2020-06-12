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今日 15:41 香港財經

駿隆5月強積金人均賺842元

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強積金顧問公司駿隆表示，5月強積金平均回報0.4%。月內，強積金每人平均賺842元。

三大主要指數中，股票基金指數跌0.6%；混合資產基金指數升1.7%；固定收益基金指數升0.1%。

今年初至今，駿隆強積金綜合指數下跌6.4%，每人平均蝕13987元。三大主要指數中，股票基金指數大跌10.7%；混合資產基金指數跌6.7%；固定收益基金指數升0.7%。

受疫情及封城影響，全球央行及政府均採取大規模量寬及補貼經濟政策，美聯儲與歐央行資產負債表大幅擴張，環球市場持續極端波動。近期不同地區局部放寬隔離措施，疫情亦沒有出現第二波惡化情況，故5月份出現不同程度反彈，收復年初至今部分跌幅。

5月份強積金總資產較上月微升，總值9275億元。疫情令市場避險情緒持續高漲，強積金資產亦由高風險流向低風險；5月份單月股票資產錄得5億元淨流出，混合資產淨流出更達11億元。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及政府補經濟措施將持續，無視經濟下行，失業數據飆升及中美關系惡化跡象。投資者要留意美國選情所引致的額外風險及中美關係惡化對周邊地區的影響。長線可根據自身風險承受能力分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高股票類別基金。

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