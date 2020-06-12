香港財經

港元近期連續觸及強方兌換保證，金管局在Facebook解釋，近期港元滙率偏強，並且有資金流入，主要是由於新股集資活動、企業派息及半年結等因素，增加市場對港元需求。

金管局強調，有能力、有資源、有信心守住聯滙，憑着4400億美元外滙儲備，比對貨幣基礎2200億美元，彈樂絕對充足。該局重申，本港銀行體系資本充足比率20%；流動性覆蓋比率160%；不良貸款比率只是0.6%，在國際上都屬非常穩健水平，再加上與人行貨幣互換安排有優化措施，有需要可從人行換入美元。

金管局解釋，炒家現難再用97、98年亞洲金融風暴期間的雙邊操控策略，因為現時港元貨幣基礎較20多年前增加多倍，炒家難以透過沽空港元推高利率。該局又留意到某對沖基金多次出口術賭聯滙脫鈎，但有關基金每隔一段時間便「吸眼球」，觀乎其規模及往績就知是什麼一回事。

金管局又指出，今年首4個月，香港存款增0.8%，而初步數據顯示，5月存款數字亦保持平穩。由年初至今，新冠肺炎為全球金融市場帶來史無前例震盪，但市場對聯滙信心十足，港滙持續處於強方，確實看不到有走資情況。有指資金由香港流入新加坡，金管局引述新加坡金管局澄清，當地最近增加的外幣存款來自全世界多個地方，並非主要來自香港。

此外，《基本法》列明香港沒有外滙管制政策，資金自由流動，銀行體系有充足美元現鈔供應，金管局已提醒銀行，調整運鈔安排應付客戶需求。

金管局最後指出，香港是主要國際金融中心之一，更是全球第三大美元外滙交易中心，香港金融體系已同全球經濟金融體系緊密聯繫，任何衝擊香港金融制度舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心。