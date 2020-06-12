香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第11日走低，報0.55232厘，較昨日低0.00839厘，再度創下自2017年10月18日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.11821厘，較昨日彈0.02357厘；1星期拆息回升至0.30732厘；兩星期拆息上揚至0.43071厘；3個月拆息則回落至0.89411厘。

長息方面，半年期拆息跌至1.12244厘；1年期拆息下滑至1.40857厘。

港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.7505。