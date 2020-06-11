今日 03:19
香港財經
港股直擊
夜市期指收報23864點，跌502點，較昨日恒指收市24480點，低水616點，成交39851張。
夜市國指期貨收報9689點，較昨日國指收市低水256點。
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京東39.7萬人捧場 凍資2850億
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畢老林
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換物App行善賺心頭好 黃思遠棄高職創辦
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