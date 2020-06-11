 
熱門：

今日 19:25 香港財經

中銀:接獲手機及網上銀行查詢增逾六成

中銀香港(02388)個人金融及財富管理部總經理陳文表示，特區政府公布「現金發放計劃」後，中銀香港接獲關於手機/網上銀行查詢增幅逾六成，主要圍繞如何登記手機/網上銀行、重設密碼及以手機應用程式開立賬戶等，反映客戶正積極做好準備，以便順利進行登記。

中銀提醒合資格客戶，由6月21日登記首日起，不論年齡組別皆可隨時隨地透過中銀香港的電子渠道進行申請，簡易便捷。此外，亦提醒只持有聯名賬戶的客戶應預先開立個人名義的本地港元賬戶，用作登記及收款。客戶如忘記手機/網上銀行登入密碼，可於登入版面重設密碼。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads