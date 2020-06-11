香港財經

中銀香港(02388)個人金融及財富管理部總經理陳文表示，特區政府公布「現金發放計劃」後，中銀香港接獲關於手機/網上銀行查詢增幅逾六成，主要圍繞如何登記手機/網上銀行、重設密碼及以手機應用程式開立賬戶等，反映客戶正積極做好準備，以便順利進行登記。

中銀提醒合資格客戶，由6月21日登記首日起，不論年齡組別皆可隨時隨地透過中銀香港的電子渠道進行申請，簡易便捷。此外，亦提醒只持有聯名賬戶的客戶應預先開立個人名義的本地港元賬戶，用作登記及收款。客戶如忘記手機/網上銀行登入密碼，可於登入版面重設密碼。