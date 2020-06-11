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今日 12:30 香港財經

金管局:資金續流入港元 説明聯滙有效運作

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香港金管局表示，在美國經濟走出新型冠狀病毒的陰霾前，美國聯儲局較大機會維持政策利率於接近零水平，聯儲局稱會繼續運用其政策工具支持經濟及市場暢順運作，這有助進一步紓緩環球金融市場的緊張情緒。

而在香港方面，金管局稱，最近聯繫滙率制度下的強方兌換保證繼今年4月後，再多次被觸發，代表資金持續流入港元體系，這既説明聯滙制度的有效運作，亦顯示市場對香港金融體系及港元的信心。

金管局表示，會繼續監察市場情況，按照聯滙制度保持貨幣及金融穩定。

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