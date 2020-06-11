香港財經 時事脈搏

「香港再出發大聯盟」刺激消費促經濟小組發起「促消費 撐經濟」行動，今日在全港展開。

聯盟刺激消費促經濟小組召集人王惠貞表示，受去年社會事件及今年新冠病毒肆虐影響，香港經濟低迷，飲食、旅遊、酒店、零售等行業更是重災區。為協助各行業渡過難關，拉動經濟復甦，發起「促消費 撐經濟」行動，向全港商戶收集折扣及其他優惠的資訊，同時也聯絡港九新界各地主要商場的業主，希望他們推出各種優惠計劃。

她稱，今次行動剛好趕及政府1萬元發放時間，市場有更多消費優惠，同時惠及商戶，打造雙重經濟效益。