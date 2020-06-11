 
熱門：

今日 11:14 香港財經 時事脈搏

再出發大聯盟發起行動促消費撐經濟

放大圖片

「香港再出發大聯盟」刺激消費促經濟小組發起「促消費 撐經濟」行動，今日在全港展開。

聯盟刺激消費促經濟小組召集人王惠貞表示，受去年社會事件及今年新冠病毒肆虐影響，香港經濟低迷，飲食、旅遊、酒店、零售等行業更是重災區。為協助各行業渡過難關，拉動經濟復甦，發起「促消費 撐經濟」行動，向全港商戶收集折扣及其他優惠的資訊，同時也聯絡港九新界各地主要商場的業主，希望他們推出各種優惠計劃。

她稱，今次行動剛好趕及政府1萬元發放時間，市場有更多消費優惠，同時惠及商戶，打造雙重經濟效益。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads