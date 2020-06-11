港股直擊 香港財經

外電引述知情人士透露，京東(09618)告知潛在投資者將把香港IPO發行價定在每股226元左右水平，相對美國預託證券周三收市價，有近4%折讓。按此計算，京東將集資300.58億元。

京東發行1.33億股股份，其中5%公開發售，95%國際發售，每股發售價將不超過236元，集資最多313.88億元。每手50股，入場費11918.91元。

股份將於6月11日定價，6月18日上市。

京東預計集資所得將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。