香港財經

香港貿發局將與商務及經濟發展局以及創新及科技局合作，推出宣傳活動，向海外市場分享抗疫經驗及示範相關技術，為提供防疫抗疫產品及服務的香港科技企業創新商機。

貿發局主席林建岳表示，目前許多國家仍在努力擊退疫情，期望引入嶄新科技和解決方案，以應對未來挑戰。很高興與商經局及創科局合作，帶領香港創科企業「走出去」拓展海外市場。港商與海外企業分享經驗的同時，亦可以找到新的發展機遇。

貿發局將於東盟地區進行推廣活動，6月先由泰國開始，稍後再到印尼及馬來西亞，為協助香港科技企業拓展海外市場及探索未來合作。一連串的推廣活動將由商經局及創科局主辦的網上研討會啟動，隨後貿發局將舉行網上商貿配對會，促進港商與海外買家及政府部門合作，又會舉行網上展覽會及通過其他貿發局平台作推廣；如情況許可，亦會舉辦其他實體活動和海外考察團。

除了保健及醫療科技及疫情相關領域外，是項推廣活動亦會涵蓋網上教育、電子商貿、電子商務及智慧城市技術等。

貿發局亦會通過不同的平台為科技企業提供更多商機，除邀請科技公司參加7月舉行的網上「夏季採購匯」外，亦會在國際貿易展覽會和行業會議上推廣科技創新，例如在「香港秋季電子產品展」推廣電子醫療及保健產品、在「國際環保博覽」展示綠色科技、在「創智營商博覽」推廣線上教育及商業數碼化方案等。

科技是推動經濟發展的原動力，貿發局今後會繼續鼓勵港商把創新科技融入企業發展，並在海外大型活動宣傳香港科技優勢，促進香港科技企業與全球公司合作。