香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第9日下跌，報0.69054厘，較昨日低0.09506厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.13583厘，較昨日跌0.02631厘；1星期拆息回落至0.33536厘；兩星期拆息下滑至0.4203厘；3個月拆息回落至0.9572厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.21857厘；1年期拆息回落至1.46541厘。

港滙方面，截至上午11時25分，港元兌美元報7.7503。