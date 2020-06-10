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蓬佩奧批港區國安法 指滙控向華卑躬屈膝



兩家英國註冊銀行滙控(00005)及渣打(02888)，早前分別就「港區國安法」表達支持。美卿蓬佩奧批評滙控的做法，認為卑躬屈膝只能換來微小的回報。此外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在第十輪中歐高級別戰略對話，向中國國務委員兼外長王毅提出關注港區國安立法。

網易一手中籤率僅8%



獲逾37萬名散戶搶購的網易(09999)每股定價123元，一手中籤率僅得8%，消息稱一手中籤人數約1.4萬人。

港滙持續偏強 金管局再沽近27億港元



港滙持續強勢，觸發強方兌換保證，金管局在紐約市尾段再次承接美元，並沽出26.58億港元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24871點，較昨日恒指收市低水186點。

￭ ADR港股比例指數報24984點，較港低72點；滙控ADR跌逾1%，折合39.92元。

￭ 警方周二晚上在中環驅散示威者，截至凌晨拘53人，涉參與非法集結。

￭ 永達汽車(03669)擬先舊後新配股，集資9.86億至10.1億元。

￭ 西王特鋼(01266)全年溢利按年跌97.94%，不派末期息。

￭ 華邦金融(03638)料全年轉賺約900萬元。

￭ 德祥地產(00199)盈警，料全年轉蝕不少於9億元。

￭ 文化傳信(00343)預期年度虧損擴至約6200萬元。

￭ 天合化工(01619)周四取消上市地位。

￭ 鼎億(00508)稱周二遭廉署搜查在港主要營業點。

歐盟專員擬調查外國主權資金購歐洲企業



歐盟競爭專員維斯塔格稱，擬調查有外國政府支持，或外國國營企業尋求收購歐洲企業的案件，以了解交易是否受惠於不公平補貼。此外，歐盟貿易專員霍根說，與美國的貿易緩解談判毫無進展，或行使報復權利實施制裁。

道指收市跌300點 納指創新高曾首次破萬



世銀預期全球經濟今年收縮5.2%，數據也顯示歐羅區首季GDP按年收縮3.1%，美股市場情緒轉差，有投資者將資金由重啟經濟概念股，換馬至大型科技股。道指結束此前持續6個交易天升勢，周二曾跌421點，收市仍挫300點或1.09%。標指挫0.78%。納指歷來首次突破萬點，最多漲0.78%，曾高見10002點，收市縮窄至升0.29%。亞馬遜與蘋果破頂，盤中分別高見2626.43美元及345.61美元，收市齊揚逾3%；微軟抽高0.76%，為2月10日以來首次創收市新高；Facebook及Netflix同樣躍升逾3%。Alphabet曾漲1.3%，市值再衝破1萬億美元。達美航空和聯合航空跌超過7%至8%，波音回吐5.94%。

外圍焦點簡訊

￭ 聯儲局周二展開為期兩天議息會議，市場等待周三(本港周四凌晨2時)議息聲明，及主席鮑威爾會後記者會。

￭ 美國勞工部JOLTS：4月經季節調整職位空缺跌至504.6萬個，按月減114.5萬。

￭ AMC截至3月底止季度虧損21.8億美元，7月擬重開美英大部分電影院。

￭ 疑遭警員暴力拘捕後死亡的非洲裔美國人弗洛伊德，葬禮在休斯敦舉行。

￭ 避險意欲轉強，美市尾段日圓兌美元升0.64%；歐羅兌美元漲0.35%；美滙指數跌0.22%，報96.4。

￭ 紐約期金抽高1%，每盎斯收報1721.9美元。

￭ 油價轉升，布蘭特期油收市升0.9%；紐約期油漲2%。

￭ 英國股市收市下滑2.11%；德國倒退1.57%；法國挫1.55%。

￭ 李克強：新增財政赤字和抗疫特別國債共2萬億元資金全部下達市縣。