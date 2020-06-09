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網易一手中籤率僅8%

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獲得超過37萬散戶搶購的網易(09999)，一手難求。據本報獲得消息透露，網易一手中籤率僅得約8%，一手中籤人數約1.4萬人。其一手中籤率較近期熱門新股沛嘉醫療(09996)的8.5%及康方生物科技(09926)的12%更低，亦遠低於去年上市的阿里(09988)的八成中籤率。

據悉，散戶須認購至少45手網易，相當於斥資超過55萬元，始能穩獲一手；認購100手可穩獲兩手，200手可穩獲三手。

網易將於本周四(11日)上市，將會是本港第二間第二上市的中概股。

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