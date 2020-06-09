香港財經 港股直擊 時事脈搏

財政司司長陳茂波今日下午3時就政府投資國泰航空(00293)，以維持香港作為國際航空樞紐的地位會見傳媒。

運輸及房屋局局長陳帆、財經事務及庫務局局長許正宇及金管局副總裁李達志亦會出席。