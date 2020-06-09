港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續8日走低，報0.7856厘，較昨日低0.01815厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.16214厘，較昨日跌0.02298厘；1星期拆息回落至0.42661厘；兩星期拆息下滑至0.5531厘；3個月拆息報1.01887厘，無升跌。
長息方面，半年期拆息下跌至1.30214厘；1年期拆息回落至1.54厘。
港滙兌美元仍然於7.75的強方兌換保證徘徊，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7502。
今日 11:32 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續8日走低，報0.7856厘，較昨日低0.01815厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.16214厘，較昨日跌0.02298厘；1星期拆息回落至0.42661厘；兩星期拆息下滑至0.5531厘；3個月拆息報1.01887厘，無升跌。
長息方面，半年期拆息下跌至1.30214厘；1年期拆息回落至1.54厘。
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