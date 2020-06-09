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無綫新聞引述消息報道，政府最快今日公布將會出手救國泰航空(00293)。

受新冠肺炎疫情影響，國泰航空生意大受打擊。消息指出，政府將會向國泰提供財政援助，形式及金額最快今日下午於記者會上公布。

國泰航空及其兩大股東太古(00019)及中國國航(00753)開市前停牌。三間公司均稱，待刊發一宗內幕消息的公告。