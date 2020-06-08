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今日 18:39 香港財經

信銀國際:全力支持政府現金發放計劃

中信銀行(國際)表示，全力支持香港政府現金發放計劃，在申請首日(6月21日)開始接受現有客戶透過該行個人網上銀行服務直接提交申請，並於同日上午9時至下午5時於旗下分行開始接受申請，以協助合資格市民盡快獲得政府發放的1萬元現金。

信銀國際稱，現時未有戶口的客戶，可先下載inMotion動感銀行進行遙距開戶，成功開戶後可於現金發放計劃接受申請時透過信銀國際個人網上銀行服務辦理。而緊接着「現金發放計劃」開始接受申請，該行將會推出多項特別優惠，詳情將於稍後公布。

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