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民主黨主席胡志偉表示，今日特區政府主辦《基本法》頒布三十周年的網上研討會，席上不同親政府代表再一次為實行「港區國安法」辯護。胡志偉批評中港官員都已經忘記《基本法》的初心，「一國兩制」的精粹，在於尊重彼此間的分歧，所以才會有高度自治，兵臨城下的港區國安法一旦實施，兩制優勢將不再存在。

胡志偉說，中港官員不停向港人派定心丸，林鄭月娥表明只懲治極少數人，而張曉明更指內地政府不會羅織罪名和任意入罪。惟胡志偉指出，這些中港官員大話連篇，毫無說服力。譚作人追查四川汶川大地震豆腐渣工程真相﹑王全璋捍衛法制﹑劉曉波倡議民主，最終都被控以顛覆國家政權之罪，無數事例表明中共愛以言入罪，羅織罪名之行為比比皆是。港區國安法實行後，這些罪名隨時加諸香港市民頭上，成為鎮壓異見的法律武器。

他推斷，當日後國安系統在香港設立機構之後，初時或還會裝作規行矩步，但一如中聯辦，為了證明存在價值，必定會日益膨脹，日後東廠不夠，就立西廠，最終都是以監控香港市民為首要任務。

張曉明認為港區國安法是殺毒軟件，然而胡志偉說，港區國安法會是香港經濟下行的毒藥，香港市民撤資移民將成趨勢，外國投資者也會憂慮港區國安法平添政治風險，撤僑撤資勢在必行，外國評級機構也會重新評估香港的信貸評級。

胡志偉批評，中央政府錯判形勢，林鄭月娥甘願奉上香港自治權利，才是香港日益失色的最主要原因。