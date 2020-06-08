香港財經

評級機構標準普爾主權評級部門高級董事陳錦榮在網上會議表示，過去1年不少事件為香港帶來負面影響，但不足以再下調香港信貸評級，維持香港「AA+」信貸評級，展望維持穩定。

陳錦榮指出，「一國兩制」是香港評級的重要指標，雖然香港由特區政府管轄，但評級時從不視香港為內地地方政府，因為本港貨幣政策由金管局自定、有獨立的貨幣與美元掛鈎、以及由特區政府管理儲備，反映香港保持財政獨立，就算港區國安法訂立，都不會改變以上因素，因而不影響評級。

由於甚少地區的信貸評級可高於其主權國或管轄方，標普認為，「一國兩制」若不能維持，將重新審視香港評級。

對於美國計劃取消香港特殊待遇地位，陳錦榮認為，美國對香港出口實施限制影響輕微，不過，如果美國不承認港元，並不可兌換美元，恐打擊香港及美國經濟，更會影響本港外資，這便足以審視香港信貸評級。標普指出，香港有大量職位與金融活動相關，外資走資規模一旦大於預期，將重創本地就業。

標普認為，香港政局及社會若持續不穩，對長遠經濟發展必有影響，料強勁的本地生產力將於未來10年消失，再加上部分外資因政局而走資、內地的巨大競爭、去全球化及中美摩擦等，本港勞動人口增幅續放緩，及至2030年將會錄得下跌。