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國務院宣布，將在海南設立自由貿易港，商務及經濟發展局局長邱騰華回應稱，香港不會視之為「零和遊戲」，以海南對外的聯繫和位置，擁有龐大商機，設立自由貿易港能夠令國家對外貿易更加開放，香港也會從中受惠，因此他樂見其成。

邱騰華表示，國家於困難時仍然堅持開放對外貿易，相信對全球貿易有幫助，反而擔心部分發達市場固步自封。他又指出，愈多自貿區，愈少貿易壁壘愈好，認為海南推進自由貿易，會吸引更多投資，香港作為區域中心必定會得益，例如提供專業服務，又指香港一向在競爭中成長。