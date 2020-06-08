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滙豐恒生6月21日起接受現金派發計劃登記

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就政府的1萬元現金發放計劃，滙豐銀行公布，個人客戶由6月21日開始，可透過數碼銀行及大部分分行登記，若以網上理財及流動理財申請，最快於登記後一周內收款。

滙豐用戶亦可於其網頁或在大部分的分行遞交表格。遞交申請後，最快於兩周內收款。所有於8月31日或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃的客戶，會自動登記參加抽獎。

同系恒生銀行(00011)亦於本月21日開始登記，恒生預料會有較多客戶採用網上登記，銀行會採取額外措施，保障網上申請者的個人資料及私隱。銀行亦會有抽獎活動推廣網上登記。

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