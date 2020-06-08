港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第七日下跌，報0.80375厘，較上周五低0.00196厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.18512厘，較上周五彈0.01226厘；1星期拆息回升至0.46357厘；兩星期拆息下滑至0.55429厘；3個月拆息回落至1.01887厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.31816厘；1年期拆息回落至1.54238厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7501。
今日 11:39 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第七日下跌，報0.80375厘，較上周五低0.00196厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.18512厘，較上周五彈0.01226厘；1星期拆息回升至0.46357厘；兩星期拆息下滑至0.55429厘；3個月拆息回落至1.01887厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.31816厘；1年期拆息回落至1.54238厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7501。
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