香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在網誌表示，人大決定設立「港區國安法」以堵塞現時法律漏洞，美國更藉着要對香港作出所謂的制裁，企圖干擾相關立法工作。不過，他指出，美國最近提及的所謂制裁措施，相關的實際影響非常有限。

對於有人提出香港若被限制使用美元或美元結算系統，陳茂波稱，任何衝擊香港金融制度的手段，也會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大的震盪，甚至削弱國際市場對使用美元及持有美國金融資產的信心。這類極端措施對美國本身而言也是風險極高的，呼籲大眾毋須過分猜測，政府會謹慎應對。

至於香港未來能否繼續滙聚「財氣」和「人氣」，保持國際金融中心的地位，陳茂波表示樂觀和充滿信心。展望未來，本港的股票市場，正迎來另一個「從量變帶動質變」的提升過程。中美角力及全球保護主義抬頭，對於境外上市的中資企業而言，面對許多政治上新的不確定性，如何管理好風險已更形迫切。與此同時，內地需要國際融資的創科及其他企業，又或以內地市場為主的境外公司，也可能更優先考慮利用本港的集資平台。

陳茂波稱，擁抱新形勢，為香港股票巿場帶來新的發展動力，也把巿場結構從過去以傳統產業企業為主，轉變為傳統及創新科技企業兼備。這除了是回應經濟結構變化所衍生的融資需求，讓金融更好服務實體經濟外，也有利於提升巿場的活力、估值和價格發現的效率。

陳茂波又提到，作為國際金融中心，滙聚人才同樣重要。有人認為港區國安立法或會導致人才外流，陳茂波表示，這或許是過慮。事實上，全球其他國際金融中心都有其保護國家安全的法例，香港現在的做法無異於其他市場。要吸引人才，最重要的是發展機會和發揮空間，和一個自由、安全、穩定的社會環境。香港享有「一國兩制」的制度優勢，讓市民能身處資本主義的體制內，同時把握到內地巿場持續改革開放下所提供的發展機遇。