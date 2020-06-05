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港元滙價持續偏強，美國紐約時段再次觸發7.75兌1美元強方兌換保證，金管局入市承接美元，向市場再沽出48.83億港元，以穩定港元滙價，捍衞本港聯繫滙率制度。

本港銀行體系戶口結餘下周一進一步增加至1045.25億元。