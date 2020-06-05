香港財經 時事脈搏

港交所(00388)行政總裁李小加在網誌表示，全國人大通過港區國安立法的決定，不會影響香港作為國際金融中心的地位，而香港仍然能對中國的發展發揮不可替代的作用，主要是憑藉香港強大的國際金融中心地位對中國經濟發展的「血液」功能。

他以人體結構來比喻稱，隨着中國經濟體量的迅速擴大，香港的「血液」功能也從開始簡單的「輸血」引進外資，慢慢演進到今後對資本「血液」的改造升級，最終會實現與全球「血液體系」的互聯互通與功能互換。截至今年5月底，「滬港通」南北向累計總成交36萬億元人民幣；「債券通」達成交易超過5.7萬億元人民幣。這種新的「造血」功能是基於發揮「一國兩制」獨特優勢基礎上的互聯互通機制。

李小加指出，國安法的推出完全不改變香港國際金融市場的特殊功能與作用。在國安法塵埃落定之後，相信香港的治安和社會環境會逐步回復穩定，中央也會對香港更有信心，會對香港更開放、更支持。

對於美國威脅要採取對港「制裁」行動，李小加認為，美國針對中國與香港的一切敵對政策，追根溯源，大部分來自於美國國內政治需求。無論有沒有國安立法，香港都很容易成為美國針對中國的政治籌碼，必須也只能用平常心來冷靜應對。

放眼未來，他指出，除了進一步提升香港市場對中國資本市場的「輸血」和「造血」功能之外，促進中國與世界之間的「血液功能互換」會愈來愈重要，即人民幣的國際化。

總而言之，金融是血液，如果沒有國家改革發展為心臟注入動力，血液就無法暢流中外；如果沒有健全、國際化的「血液功能互換」，中國的金融體系也不可能真正融入世界。香港之所以能發揮此特殊功能，關鍵在於「一國兩制」的成功實踐，只要「一國兩制」能夠在香港行穩致遠，香港國際金融中心的地位就不會動搖。