今日 17:54
港股直擊
香港財經
華人置業(00127)前主席劉鑾雄發言人表示，劉鑾雄身體健康，多謝大家關心。
華置今日股價飆升，最多升77.35%，高見6.42元，收市報5.8元，大升60.22%，成交4310萬元。
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