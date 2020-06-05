今日 13:17
港股直擊
香港財經
即巿股評
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，美元弱勢下資金流入新興市場，支持港股反彈，但後市料需短暫整固至最多兩萬四點。他續指，調整過後恒指本月有機會因挾淡倉走高，屆時可上望二萬五。
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