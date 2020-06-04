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今日 12:06 香港財經

陳茂波冀美制裁香港前考慮對自身影響

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財政司司長陳茂波接受環球電視網訪問時表示，美國在香港利益龐大，多年來賺取貿易順差，希望美方在對港實施制裁前考慮對自身利益帶來的影響。

他指出，本港直接出口對美國的貨值只佔整體出口的0.1%，即使美國取消香港的特殊待遇，對本港經濟影響輕微，但可能會影響投資情緒，因此需要加強對商界解說工作。

他又提到，不少商界在過去一星期了解訂立「港區國安法」的原因後感到放鬆，亦同意香港需要「港區國安法」去回復社會穩定。他不認同「港區國安法」會侵蝕香港高度自治，認為反而是協助香港社會穩定。

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