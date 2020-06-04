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美運輸部由本月16日起禁中國客機赴美



美國運輸部自本月16日起，禁止中國客運航班飛往美國，以回應中國違反兩國之間的航班協議；禁飛令適用於國航、東航、南航及海航等。

華為內部文件揭掌控星通



路透取得華為內部文件顯示，路透2013年揭露在香港註冊的星通技術(Skycom)公司，與華為財務總監孟晚舟有深層聯繫之後，華為採取行動掩蓋雙方關係，但華為實質控制着這家違禁出售美國電腦到伊朗的公司。文件內容可能提供證據，支持美國對華為及孟晚舟的指控。

蓬佩奧晤王丹等八九學生 對六四31周年表關切



民運人士王丹在社交媒體貼文稱，他與多名「八九」學生在美國國務院，與國務卿蓬佩奧會面，蓬佩奧表達對「六四」事件31周年的關切。

道指收市飆逾500點 納指較紀錄高位低1.36%



美國就業數據和非製造業指數改善，美股周三高開高走，道指收市升幅擴至527點或2.05%，尾段最多曾升595點。標指和納指分別漲1.36%和0.78%，納指距離2月19日收市歷史紀錄高位9817點，只低1.36%。聯合航空抽高12.5%，達美航空漲7.8%；波音攀升12.9%，雷神都反彈6.4%。摩通和美國運通分別躍升5.4%和6.3%。

外圍焦點簡訊

￭ ADP美國私企職位5月減少276萬，遠低於預期875萬；4月減幅下修至1960萬。工廠訂單4月跌13%，略勝估計，3月跌幅修訂後擴大至11%。ISM服務業指數5月升至45.4，勝預期。

￭ 美國防長埃斯珀：目前不支持動用軍隊平定種族騷亂，危急才考慮。

￭ 特朗普談到美中貿協時說，對任何有關中國事情不興奮。

￭ 紐約聯儲前總裁達德利：儲局救市措施或引發債務危機。

￭ 華納音樂首日掛牌，收報30.12美元，較招股價高20.4%。

￭ 加拿大央行維持利率在0.25厘，料次季GDP收縮10%至20%。

￭ 美滙指數尾段跌0.37%，報97.32；歐羅漲0.6%，曾升至1.1258美元逾11周高。

￭ 紐約8月期金收挫1.7%，每盎斯報1704.8美元，曾低見1690.3。

￭ 美國原油庫存上周意外減少210萬桶，加上沙地和俄羅斯據報同意延長現有減產計劃，紐約期油收市反覆升1.3%。布蘭特期油漲0.6%。

￭ 德國聯合政府推新抗疫振興方案，總值1300億歐羅。

￭ 德國及法國股市收市分別漲3.8%及3.3%，英國升2.6%。

￭ 路透：美國擬將另兩間中國媒體列「外國使團」，限制其活動。

￭ 法巴銀行、中投公司和私募基金歐瑞澤啟動中法合作基金，首次募集4億歐羅。

￭ 巴西新增1262人死於新冠病毒，創單日新增個案最多紀錄。

陳茂波:美金融制裁港涉自身龐大利益難實施



財政司司長陳茂波指出，「港區國安法」立法可穩固香港優勢。美國若想制裁香港金融業，因牽涉自身龐大利益而難以實施。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報24602點，高水276點。

￭ ADR港股比例指數報24603，較港高277點。滙控ADR折合報39.15元，高2.6%。網易收報414.58美元，升1.45%。

￭ 英揆約翰遜稱中國對香港特區的行動，有風險嚴重侵蝕《中英聯合聲明》賦予對政治自由的保障。英國外相藍韜文說，已做好準備以英中自由貿易協議為代價，為香港人的權利及自由發聲。

￭ 立法會周三料三讀表決《國歌條例草案》。

￭ 紅星美凱龍(01528)擬配售A股，集資不逾40億人民幣。

￭ 民生教育(01569)擬先舊後新配股集資2.06億元。

￭ 永升生活(01995)擬先舊後新配股集資16.12億元。

￭ 永義國際(01218)全年虧損2.98億元，不派末期息。

￭ 嘉藝(01025)盈警，料全年按年轉虧不少於3000萬元。

￭ 國藝娛樂(08228)遭廉署要求提供部分資料，以助對一宗案件調查。

￭ 永順控股(08421)獲聯交所批准下周四轉主板上市。