香港財經

財政司司長陳茂波表示，對香港的聯繫滙率制度有充足信心，強調香港絕對不會實施外滙管制。

陳茂波接受央視訪問時指出，聯滙制度是香港自己協定，毋須外國同意，最重要是香港有足夠實力支撐聯滙。他強調，香港現有外滙儲備約4400億美元，相當於基礎貨幣兩倍以上，同時亦有貨幣互換協議，內容包括港幣跟美元互換。

對於有傳言指香港將實施外滙管制，陳茂波回應稱，《基本法》提到，香港資金自由進出，港元自由兌換，是對香港憲制的一個莊嚴保證，呼籲外界毋須擔心。