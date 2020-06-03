香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日走低，報0.86649厘，較昨日低0.00494厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.13274厘，較昨日跌0.01202厘；1星期拆息回升至0.37429厘；兩星期拆息上揚至0.64411厘；3個月拆息回落至1.10143厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.36696厘；1年期拆息回落至1.55411厘。

港滙方面，截至上午11時19分，港元兌美元報7.7505。