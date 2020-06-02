香港財經

金管局總裁余偉文在《匯思》表示，有一些輿論指美國的《香港政策法》有提及港元與美元的兌換，擔心聯滙制度會否被「單方面取消」，甚至有人言之鑿鑿，指可以禁止香港使用美元結算系統。他強調，香港與其他地區一樣，可自行制訂貨幣制度，包括滙率政策。

他續稱，香港在1983年10月已推行聯滙制度，時間上遠早於美國國會在1992年通過賦予香港特殊待遇的《香港政策法》，所以聯滙制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。在過去36年來，聯滙制度曾經歷多次市場震盪的考驗，但一直運作順利，是香港貨幣金融體系的基石，不會因為外國對香港的政策而改變。

余偉文指出，香港是主要的國際金融中心之一，更是全球第三大美元外滙交易中心，服務大量亞太區以至全球的跨國企業，支援各種投資、財富管理、貿易和結算服務，其金融體系已經與全球經濟和金融體系緊密聯繫在一起。任何衝擊香港金融制度的舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心。

不過，他強調，香港是自由港，在聯繫滙率的機制下，貨幣可自由兌換。《基本法》第112條亦明確規定香港不實行外滙管制政策，資金自由流動。市民可以繼續按自身的需要進行資產配置，毋須為一些無事實根據的揣測而作出過敏的反應或輕率的決定。過去數天，港元市場一直運作正常，港元息率維持低企，港元滙價保持穩定，並沒有大量資金流出港元或銀行體系。

此外，有指近日有市民遇上個別銀行分行缺乏美元現鈔情況，事實上銀行體系有充足的美元現鈔供應，在調整運鈔安排後便可應付需求。整體而言，金融市場繼續暢順有序運作，反映市場對聯繫滙率的信心，而這是建基於聯滙制度清晰、透明和行之有效。