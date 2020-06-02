香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第三日走低，並跌穿1厘水平，報0.87143厘，較昨日低0.13893厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.14476厘，較昨日跌0.08893厘；1星期拆息回落至0.36786厘；兩星期拆息下滑至0.64054厘；3個月拆息走低至1.13089厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.37875厘；1年期拆息回落至1.56768厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7511。