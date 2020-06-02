香港財經

英國《金融時報》引述知情人士報道，東亞銀行(00023)正初步磋商出售本港和內地的銀行業務。

美國對沖基金Elliott Management持有東亞約8%股權。據報，Elliott批評東亞近年管理欠佳，出售一項或兩項銀行業務，可視為該基金的勝利。

報道指出，東亞3月已委託高盛對銀行資產進行策略性審查。該行旗下一家保險子公司，也計劃放售；而本港與內地的銀行業務可以分開出售，此取決於兩地監管機構的審查。出售資產事宜仍在評估中，與潛在投資者的討論尚處於初步階段。