港股直擊 香港財經 重要通告

領展(00823)公布，截至3月底止全年可分派總額59.65億元，按年增長4.23%。

每基金單位末期分派145.72仙，按年增3.68%，連同中期分派141.47仙，全年每基金單位分派287.19仙，按年增加5.91%。

期內，收益107.18億元，按年增長6.78%；物業收入淨額82.2億元，按年增長6.91%。

投資物業組合的估值下跌11.6%至1932.24億元，故此，扣除與基金單位持有人交易前之年內虧損為173.03億元。每基金單位資產淨值下跌13.3%至77.61元。

儘管營商環境伴隨挑戰性及不明朗因素，領展仍然錄得合理的零售租金增長。年內，按相同基準計算，零售收益總額增加7%。截至3月底，物業組合的租用率維持於96.5%的穩定水平。

由於租約磋商容易受到市場氣氛疲弱所影響，因此整體物業組合於年內的續租租金調整率下調至12.6%。於3月底，平均每月租金按年輕微上升3.4%至每平方呎70.3元。

期內，領展已按基金單位平均價格81.7元回購約5200萬個基金單位，涉及42億元資金。下一個財政年度，將視乎市場狀況及其他監管規定，考慮進一步回購基金單位。

領展表示，年內的租賃磋商有所放緩，且錄得不少續租租金調整率為負數的個案。領展確信現時的物業管理策略正確，維持穩健的租用率是其首要考量。排除經濟環境將進一步惡化及根據初步估算，預期2020/2021年度香港零售租金保持平穩，而中國內地零售續租租金調整率則將會維持增長。