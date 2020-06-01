港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日走低，報1.01036厘，較上周五低0.04059厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.23369厘，較上周五跌0.07976厘；1星期拆息回落至0.505厘；兩星期拆息下滑至0.83321厘；3個月拆息走低至1.19857厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.42304厘；1年期拆息回落至1.58036厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7522。
今日 11:40 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日走低，報1.01036厘，較上周五低0.04059厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.23369厘，較上周五跌0.07976厘；1星期拆息回落至0.505厘；兩星期拆息下滑至0.83321厘；3個月拆息走低至1.19857厘。
長息方面，半年期拆息下跌至1.42304厘；1年期拆息回落至1.58036厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7522。
|下一篇：
|滬指半日升近2% 深成指升3%
|上一篇：
|人民日報:中央打擊港獨絕不手軟