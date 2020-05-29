香港財經

渣打支持按證保險公司進一步優化「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保貸款，並且現有及新申請的擔保貸款均可獲利息補貼。客戶最快可於6月底前收到利息補貼金額。

渣打香港個人金融業務中小企業主管董美怡表示，自去年9月開始，渣打香港已陸續推出多項紓緩措施，積極支援中小企客戶。該行是按證保險公司「中小企融資擔保計劃」下的九成信貸擔保計劃市場分額最大的參與者，平均每宗借貸金額160萬元。百分百擔保特惠貸款亦收到過千宗查詢，平均每宗申請借貸金額約200萬元。