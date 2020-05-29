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今日 17:13 香港財經

駿隆5月強積金人均蝕1894元

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強積金顧問公司駿隆表示，5月強積金平均回報跌0.9%。月內，強積金每人平均蝕1894元。

5月股票基金指數跌2%；混合資產基金指數跌0.2%。

今年初至今，強積金平均回報跌7.6%，每人平均蝕16723元。主要指數中，股票基金指數大跌12%；混合資產基金指數跌8.5%。

駿隆表示，港股受國安法和相關不明朗因素影響，一度較外圍錄得較大下跌。美國如因國安法取消香港特殊地位，香港將失去零關稅稅率優惠。外資是否撤離香港，需觀察「港區國安法」是否保留香港商業法架構及資金自由流動。

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