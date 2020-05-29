香港財經

疫情期間，本港實施限制跨境人流措施，導致首季內地客來港投保額大跌57.7%。

保監局公布，今年首季由內地訪客帶來的新造保單保費為54億元，為2014年第2季以來最低，按年大跌57.7%，佔個人業務總額15.5%。危疾、終身壽險及醫療產品仍是主要保險產品，分別佔內地訪客新造保單48%、37%和4%。

首季香港保險業的毛保費總額1650億元，按年上升10.9%。

期內，有效長期業務的保費收入總額1467億元，按年升11%，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為1244億元，按年升7.3%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為64億元，按年則跌2.7%。

另一方面，期內長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費351億元，按年跌27.5%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為325億元，按年下跌28.8%。

合資格延期年金保單自去年4月推出後的一年內，保險公司截至今年3月底為止共出售約13.3萬份保單，保費共94億元。投保人的平均投保年齡為47.5歲，每份保單的平均年度保費約為7.1萬元。如單計今年首季，單季共出售超過3.6萬份保單，涉及新造保單保費25億元，佔個人業務總額的7.3%。

另外，首季一般保險業務的毛保費183億元，按年升10.1%，淨保費則為122億元，按年升7.4%。由於直接業務承保表現改善和分入再保險業務明顯轉好，整體承保利潤由4400萬元上升至3.29億元。