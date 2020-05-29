即巿股評 港股直擊 香港財經

隨着《國歌法》與「香港國安法」即將落實並推行，香港整體情況將會變得相當複雜。中英聯合聲明提到的香港50年不變，當中包括港人治港、高度自治，但國安法成立後最大的問題是，中央能在香港直接成立國安機構，中央機構執法人員可在香港執法，而國安機構執法的案件，則可能禁止外籍法官處理涉及國家安全的案件。換句話說，中央能以國家安全凌駕所有香港法律。

進一步說，將來假如有人以客觀方式評論時事，比如引述香港民意研究所指，「特首林鄭月娥的民望評分為22.3分，民望淨值為負64個百分點，按照這個數字來看，反映特首有負民眾期望」。上述這段文字顯然是根據客觀數據而得出的結論，但在國安法通過後，引述這些數字甚至加一點評論，例如在外國民選政府中，如國家元首的民望處於這種分數，大多需要下台等，便有可能觸犯顛覆國家罪。

港股正受三面夾擊

可幸的是，筆者多年來一直深深牢記《習近平新時代中國特色社會主義思想》，對於堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想及鄧小平理論這三個代表，在這個基礎上再加上「八個明確」和「十四個堅持」，筆者絕對是個有為的愛國愛港青年。在此，筆者奉勸那些有意圖或無意圖、有意識或無意識、可能或沒有可能危害國家安全的朋友，能走的請盡快離開香港，為的不是你，是你的下一代。

上周提到樂遊科技(01089)大股東郁國祥計劃斥資接近40億元入股維信金科(02003)約54.6%股權，不到一周卻爆出郁國祥因新冠病毒對經濟造成破壞性影響而縮沙，終止入股維信金科。結果維信金科股價四連陰，從上周五5.2元急跌至本周四最低3.48元，跌幅超過三成，實在相當慘情。按目前情況來看，維信金科要在短時間內吸引新投資者入場相信較難。

恒指短線除受中美貿易關係、新冠疫情與國歌法國安法三路夾擊下，還需特別留意美國在經貿方面一直給予香港的特殊地位會否變更，若不幸被取消，下一波將會輪到特區護照持有人外遊免簽待遇的變更。本周沒有特別推介，只是想花點篇幅分享嘉瑞(00822)。嘉瑞業務有點像筆者多年前推介過的東江集團(02283)，有相近的地方，但不全然一樣。

嘉瑞業務本身包括塑膠注塑、鎂合金壓鑄、鋅合金壓鑄與鋁合金壓鑄，其產品主要應用於移動裝置、汽車及筆記本電腦等。截至去年底止，嘉瑞收入按年減少16.1%至15.5億元，純利下跌21.9%至8870.5萬元，每股盈利0.0992元。業績下跌明顯是受到中美貿易影響，但投資者應同時留意，其毛利率按年從24.2%增加至1.3個百分點至25.5%，主要與嚴控成本、提高效率及產品多樣化有關。

市值估值低息率高

嘉瑞除了業績穩固之外，同時亦是一間相當願意進行創新研究的企業，例如早前已研發可用於醫療及個人護理的「microbeFENCE®斥菌塑膠」，可阻止細菌吸附在材料表面，而不用殺死細菌，以避免殺菌劑進入體內最終出現耐藥性超級細菌。除此之外，集團亦研發改進型模外裝飾技術(AOMR)，作用是取代鈍化及噴油技術，最終達至減少排放有毒廢水及揮發性有機化合物排放(VOCs)。

總體而言，嘉瑞業績穩健，同時亦具備創新能力，可說是難能可貴。但比較可惜的是，公司日均成交股數維持在極低水平，流通量不足是一大問題。嘉瑞現時已發行股數約8.9億股，市值僅2.6億元，歷史市盈率(P/E)低至3倍，其每股資產淨值(NAV)高達1.11元，現價較NAV折讓73.4%，息率則高達6.78厘。低市值、低P/E、大折讓、息率高，在基本因素層面實在無得輸。東江集團目前市值約18億元，如嘉瑞市值僅及東江集團一半，至少也值9億元，前題是：成交配合。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產