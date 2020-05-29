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白宮顧問:香港金融貿易待遇應等同中國內地



全國人大通過香港國家安全立法草案。美國白宮經濟顧問庫德洛回應稱，華府在處理貿易及金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待。

特朗普周五將見記者 涉對華問題



美國總統特朗普稱，周五將召開記者會談及中國問題。外界預料，特朗普或就中國人大通過為香港制定國家安全法，公布對中國實施制裁。

抖音母公司業務決策及研發據報遷離中國

路透消息稱，因應中美關係緊張，抖音母公司字節跳動多項業務作出調整，計劃將業務決策與研發中心遷離中國。

儲局官員:美經濟料見底 增病毒檢測可助復甦



達拉斯聯儲總裁卡普蘭相信，美國經濟或已見底，是否出現健康反彈，端視新冠病毒檢測能否令民眾安心外出。另外，紐約聯儲總裁威廉斯稱，華府負債水平比上限仍有距離，重要任務是提供抗疫刺激措施。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首次申領失業救濟人數212.3萬，按周少32.3萬，預期210萬；持續申領2105.2萬，按周減少386萬。第一季GDP終值跌5%，預期跌4.8%，較初值降0.2個百分點；個人消費按季轉跌6.8%。4月耐用品訂單按月降17.2%，預期跌19%。

￭ 美國商務部：第一季企業稅後盈利挫14.2%，去年第四季增2.1%。

￭ 通用電氣CEO料第二季淨現金流負35億至負45億美元，遜預期，估計全年錄負值。

￭ 歐盟公布7500億歐羅救經濟措施，德、英、法國股市高收1.06%至1.76%。

￭ BBC稱英超聯賽下月17日重開。意大利：意甲聯賽6月20日復賽，意大利盃6月13日上演。

￭ 路透消息：美國計劃取消數千名被認為與中國軍方有聯繫的中國研究生簽證，可能影響3000至5000名中國留學生；目前在美國的中國學生將被驅逐出境，至於在美國境外的中國學生，將會被禁前往美國。

政府強烈反對美國《香港政策法》報告 稱以偏概全



港府發表聲明，強烈反對美國國務院向國會提交《香港政策法》報告內以偏概全的言論，表示香港的單獨關稅區地位由《基本法》賦予，政府會繼續推行自由貿易政策。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23030點，較昨日恒指收市低水103點。

￭ ADR港股比例指數報22979點，較港低153點。

￭ 立法會二讀通過《國歌條例草案》，下周三繼續會議。

￭ 銷售文件指出，吉利(00175)擬配售6億股，最多集資約67.2億元。

￭ 國美(00493)與京東全資附屬訂立可換股債認購協議，並與京東訂立戰略合作。

￭ 中國生物製藥(01177)首季盈利按年增0.62%，季度股息2港仙。

￭ 阿里影業(01060)全年虧損擴至11.51億人民幣，不派末期息。

￭ 百勤油服(02178)第一季按年轉虧190萬元。

￭ 葉氏化工(00408)擬分拆油墨業務深交所上市。

￭ 英皇國際(00163)半山捌號周四首輪推68伙，開售一個多小時售出22伙。

￭ 英美澳加外長聯署，對制定港區國安法深表關注，認為損害「一國兩制」。

￭ BBC報道，英國外相藍韜文稱，擬允許持有BNO港人逗留期延長至1年。