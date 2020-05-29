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全國人大通過為香港制定國家安全法。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)回應稱，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待。

庫德洛周四接受電視訪問時重申，中國接管香港是在犯下重大錯誤，中方需要為此負責。美國不應忽視本次事件，在必要的情況下，應該像對待中國內地一樣處理香港事務，涉及包括關稅、金融透明度、股票上巿及其他環節。

美國國務卿蓬佩奧較早前向國會提交報告，指香港不再從中國享有高度自治，美方不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。