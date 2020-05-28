香港財經

港交所(00388)正就企業版「同股不同權」(WVR)進行市場諮詢，投資基金公會向港交所提交的意見中，強烈認為不應允許發行人同時擁有「個人」和「法團股東」不同投票權的混合模式，公司應只可二選一。

公會認為，混合模式會令整體結構極為複雜，尤其對散戶投資者而言，很難加以掌握。為審慎起見，建議循序漸進，先容許單一模式，即在「個人」和「法團股東」身份的不同投票權中二選一，讓制度運行了兩年左右，檢討實際落實情況，再進行諮詢去探討混合模式的可行性。

在日落條款方面，港交所建議日落條款以10年為期，並可以再延長5年。但公會認為，以10年為期太長，建議將期限縮短一半至5年。當5年過後想延續日落期，每次都要由獨立股東投票決定，並需要將投票結果公開，每次最多只可延續3年。

公會主席李錦榮表示，公會一貫立場都認為「一股一票」是良好企業管治的基石，但考慮到實際情況，隨着資本市場發展，採用「同股不同權」架構的新經濟企業上市，能為市場帶來增長潛力，不希望本港錯失機會。但香港在引入企業版「同股不同權」時，也不能放棄對投資者的保障，有需要從條款方面加強監管。

美國國務卿向國會作證指香港不再具備高度自治，本港特殊地位可能不保。李錦榮稱，本港最重要是資金可以自由流動，和提供開放的營商環境，以吸引國際金融機構在香港展開業務。在基金層面，暫未見有大量資金流出的數據。