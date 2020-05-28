港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息重上1厘水平以上，報1.06441厘，較昨日高0.10215厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.24024厘，較昨日跌0.02583厘；1星期拆息回升至0.74316厘；兩星期拆息上揚至0.9375厘；3個月拆息升至1.24738厘。
長息方面，半年期拆息走高至1.43107厘；1年期拆息上揚至1.60304厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7531。
今日 11:36 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息重上1厘水平以上，報1.06441厘，較昨日高0.10215厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.24024厘，較昨日跌0.02583厘；1星期拆息回升至0.74316厘；兩星期拆息上揚至0.9375厘；3個月拆息升至1.24738厘。
長息方面，半年期拆息走高至1.43107厘；1年期拆息上揚至1.60304厘。
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